محمد صلاح لاعب العام في حفل جوائز نورثويست

حصل نادي ليفربول على خمس جوائز خلال حفل توزيع جوائز "نورثويست" لكرة القدم.

وأقيم الحدث السنوي في مدينة مانشستر أمس الاثنين، لتكريم الذين حققوا التميز الكروي داخل وخارج الملعب طيلة موسم 2017- 2018.

وتوج محمد صلاح بجائزة لاعب العام، فيما حصل ترينت أليكساندر أرنولد، على جائزة أفضل لاعب صاعد، وفازت نيام تشارلز، لاعبة فريق الريدز النسائي، بجائزة نجمة العام الصاعدة.

وحصد لاعب خط وسط الفريق، أليكس أوكسلايد تشايمبرلين، على جائزة "أفضل هدف" عن هدفه في مرمى مانشستر سيتي ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وقال تشايمبرلين عن الفوز بالجائزة: "شكرا جزيلاً لكل من صوت لأجلي، بالفعل كانت من أبرز اللقطات في مسيرتي، كان هدفاً خاصاً للغاية".

وأخيراً، فاز ليفربول بجائزة" أفضل حملة تسويق" عن المقلب الطريف الذي نفذه محمد صلاح في "أطفال الكوب"، حيث يظهر في الفيديو الدولي المصري وهو يفاجئ 20 طفلاً خلال زيارتهم لآنفيلد.

وبات المقطع الأكثر مشاهدة على الإطلاق عبر فايسبوك ويوتيوب.

وتقام الجائزة للمرة الأولى هذا العام لتكريم المتميزين والأفضل في كرة القدم في منطقة الشمال الغربي لإنجلترا، وتضم لجنة تحكيمها عدداً من الإعلاميين بالإضافة إلى بعض الأكاديميين واللاعبين السابقين ممثلي رابطة اللاعبين المحترفين.