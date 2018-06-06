صحيفة: أموال ليفربول وراء تقرير إصابة كايروس بارتجاج في نهائي الأبطال

اعتداء راموس على كاريوس

انتقدت صحيفة "آس" الإسبانية تقرير مستشفى ماساتشوستس بشأن تعرض لوريس كاريوس، حارس مرمى ليفربول، لإصابة بارتجاج في المخ أثناء مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وتعرض الألماني لتدخلٍ عنيفٍ من سيرخيو راموس في الشوط الأول، مما تسبب في إصابته بارتجاج خفيف في المخ جعله يفقد تركيزه وفقاً للتقرير الطبي.

وقالت الصحيفة المدريدية أن سبب ظهور التقرير هو أن الشركة التي تدير ليفربول تقدم تبرعات كبيرة لمستشفى ماساتشوستس، لذلك ظهر هذا التقرير للتقليل من حجم الأخطاء التي ارتكبها الحارس الألماني.

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وأوضحت أن كاريوس ارتكب خطأين كبيرين في المباراة تسببا في الهدفين الأول والثالث، وأنه لم يحصل ذلك بسبب ارتجاج في المخ.

وأشارت إلى أن الحارس لم يطلب أي تدخل من الطاقم الطبي بعد الإصابة، كما أنه لم يعاني من أي شيء حتى ظهر فجأة في 31 مايو ليجري الفحوصات، رغم مرور 5 أيام كاملة على اللقاء.

وكانت الصحف البريطانية قد نشرت مقطع فيديو خلف المرمى لحظة اعتداء راموس على كاريوس دون كرة واتهمت الحكم بتجاهل الحادثة وعدم طرد قائد ريال مدريد.