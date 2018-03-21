صحيفة إيطالية تحث برشلونة على خفض أسعار تذاكر مباراة روما

ملعب كامب ناو

طالبت صحيفة "رومانيستا" الإيطالية، الثلاثاء، نادي برشلونة بخفض قيمة تذاكر المباريات لأنه "أكثر من مجرد نادٍ لكرة القدم"، وذلك قبل مواجهة روما في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشرت الصحيفة التي تتخذ من روما مقراً لها، نسخة من خطاب مفتوح أرسلته إلى جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة اعترضت فيه على أسعار التذاكر المخصصة لمشجعي النادي الإيطالي المتوجهين لمشاهدة المباراة في ملعب كامب ناو في الرابع من الشهر القادم، والتي يتوقع أن تبدأ من 90 يورو.

وجاء في الخطاب: "إذا استمر الوضع على هذا النحو فإن تشجيع فرق كرة القدم سيصبح نوعاً من الرفاهية لكثير من الجماهير.

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"أظهرتم صورة رائعة داخل وخارج الملعب، ونحن ندعو برشلونة أن يكرر هذا الأمر مرة أخرى لأنه أكثر من مجرد نادٍ لكرة القدم. نحن على ثقة وأمل في أن النادي سيضع ما قلناه نصب عينيه وستكون هذه هي أفضل مبادرة أداها على الإطلاق".

واندلعت حرب أسعار بين مانشستر يونايتد وإشبيلية في وقتٍ سابقٍ هذا العام بشأن تذاكر مواجهتي دور الستة عشر بينهما في دوري الأبطال، بعدما باع إشبيلية تذاكر مباراة الذهاب التي أقيمت على أرضه في ملعب رامون سانشيز بيزخوان لمشجعي الفريق الإنجليزي بمبلغ يتراوح بين 89 و133 جنيهاً استرلينياً.

ورد يونايتد بتعويض جماهيره التي اشترت تذاكر مباراة الذهاب حيث أعاد إليها 35 جنيهاً وفرض على جماهير إشبيلية دفع نفس المبلغ في مباراة العودة في ملعب أولد ترافورد.