صحيفة: غريزمان يرفض الانتقال لبرشلونة

أنتوان غريزمان

يقترب أنتوان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد من الإعلان عن قراره النهائي حيال مستقبله مع النادي وفقاً لتقارير إعلامية إسبانية.

وارتبط اسم الدولي الفرنسي خلال الشهور الماضية بالانتقال إلى برشلونة الموسم القادم عن طريق دفع الشرط الجزائي لفسخ عقده والبالغ 100 مليون يورو، كما أكد المهاجم سابقاً أن قراره النهائي سيصدر قبل بداية كأس العالم منتصف الشهر الجاري.

وكشفت صحيفة ABC الإسبانية أن صاحب الـ 27 عاماً سيتخذ قراره بالبقاء رفقة الروخيبلانكوس الموسم القادم بعد أن أخبر زملاءه في المنتخب الفرنسي بقراره الذي سيعلن عنه رسمياً الأسبوع القادم.

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وتعددت الأسباب حول رغبة غريزمان في البقاء مع أتلتيكو وعدم الرحيل للبارسا، ويأتي تحقيق لقب الدوري الأوروبي على رأس العوامل التي ساعدته في اتخاذ قراره.

كما أن الوعود التي أعلنت عنها إدارة النادي المدريدي في التعاقد مع صفقات من العيار الثقيل لمساعدة التشكيلة الحالية في مواصلة التتويج بالبطولات على الصعيدين المحلي والأوروبي وتواجد دييغو سيميوني المدير الفني الذي تربطه علاقة وطيدة بغريزمان، من ضمن الأسباب التي ستدفع الهداف الفرنسي للبقاء.

وسجل غريزمان 29 هدفاً وصنع 15 هدفاً آخر خلال 49 مباراة خاضها مع أتلتيكو مدريد في جميع المسابقات الموسم الماضي.