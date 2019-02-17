صحيفة كتالونية: سولاري يهدر أموال ريال مدريد

سانتياغو سولاري

قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية المقربة من برشلونة أن سانتياغو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، يهدر أموال النادي الخاصة بسوق الانتقالات الشتوي.

وذكرت الصحيفة الصادرة من كتالونيا، أن المدرب الأرجنتيني استبعد الشاب براهيم دياز من قائمة ريال التي واجهت جيرونا، اليوم الأحد، ضمن المرحلة الـ 24 من الدوري الإسباني للمرة السابعة على التوالي خلال شهر.

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وأشارت إلى أن ريال تعاقد مع دياز في السوق الشتوي الماضي من مانشستر سيتي مقابل 17.3 مليون يورو قد ترتفع إلى 21 مليوناً على شكل متغيرات، من أجل أن يحقق الميرينغي استفادة من موهبته هذا الموسم.

وأوضحت أن ريال مدريد كان يمكنه الحصول على خدمات دياز مجاناً الصيف المقبل، عقب انتهاء عقده مع سيتي.

يذكر أن دياز لم يشارك حتى الآن إلا في 3 مباريات رفقة ريال مدريد، وبإجمالي 24 دقيقة، وتعود آخر مشاركة له إلى 16 يناير الماضي أمام ليغانيس في كأس ملك إسبانيا.