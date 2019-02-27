أهداف مباراة كريستال بالاس ومانشستر يونايتد 1-3 الدوري الإنجليزي

يونايتد يتخطى عقبة بالاس

تغلب مانشستر يونايتد على مستضيفه كريستال بالاس بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي أقيمت على ملعب سيلهيرست بارك ضمن المرحلة الـ 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت أهداف الشياطين الحمر عن طريق روميلو لوكاكو (هدفان في الدقيقتين 33 و 52)، وآشلي يانغ (83)، فيما حمل هدف صاحب الضيافة الوحيد توقيع جول وارد في الدقيقة 66.

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ورفع مانشستر يونايتد رصيده بهذا الفوز إلى 55 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 30 نقطة في المركز الرابع عشر.