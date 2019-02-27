ملخص مباراة تشيلسي وتوتنهام 2-0 الدوري الإنجليزي

فوز مهم أعاد لتشيلسي ومدربه ماوريتسيو ساري هيبتهما

حقق تشيلسي فوزاً ثميناً على غريمه وضيفه توتنهام هوتسبير بهدفين نظيفين في لقاء الديربي اللندني الذي شهده ملعب ستامفورد بريدج ضمن المرحلة الـ 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء الهدفان عن طريق بيدرو إثر مجهود فردي وتسديدة بين ساقي الحارس هوغو لوريس (57)، وكيران تريبيير (84 بالخطأ في مرمى فريقه).

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ورفع تشيلسي رصيده بهذا الانتصار إلى 53 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد توتنهام هوتسبير عند 60 نقطة في المركز الثالث.