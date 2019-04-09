صلاح يقابل براهيمي في دوري أبطال أوروبا

صلاح وبراهيمي

يلاقي ليفربول الإنجليزي ضيفه بورتو البرتغالي على ملعب آنفيلد ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء.



يطمح كل فريق منهما إلى تحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمته في مباراة الإياب المقررة في العاصمة البرتغالية في 17 من الشهر الجاري.



ومهدت قرعة ربع النهائي لمقابلة بين نجمين عربين، يمثلان أبرز نجوم طرفي المواجهة، هما المصري محمد صلاح من جانب الريدز، والجزائري المتألق ياسين براهيمي، هداف التنين الأزرق.



ويشارك براهيمي الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز، للمرة الخامسة في دوري أبطال أوروبا، متساوياً مع صلاح، لكن الأخير يصل للدور ربع النهائي للمرة الثانية، حيث كان قد بلغ اللقاء الختامي النسخة الماضية، فيما يخوض براهيمي ربع النهائي للمرة الأولى.

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وخاض براهيمي الذي انضم لصفوف بورتو موسم 2014-2015، قادماً من غرناطة، خلال هذا الموسم 27 مباراة في الدوري البرتغالي، و7 في دوري أبطال أوروبا، سجل خلالها 11 هدفاً في جميع المسابقات، لكنه لم يهز الشباك في المسابقة الأوروبية، ونجح أيضاً في تمرير 8 كرات حاسمة بجميع البطولات.



من جهته، شارك صلاح في 43 مواجهة بجميع المسابقات، سجل خلالها 21 هدفاً، 18 في الدوري الإنجليزي، و3 في البطولة القارية، فيما ساهم بـ 10 تمريرات حاسمة، 9 منها بالدوري الإنجليزي، وواحدة في دوري الأبطال، لذلك يبدو أن الكفة تميل نحو نجم ليفربول في صراع ربع النهائي.