عروض إنجليزية وإسبانية تنهال على أشرف حكيمي

أشرف حكيمي

كشفت تقارير إعلامية أن المغربي أشرف حكيمي ظهير ريال مدريد تلقى العديد من العروض للانضمام لعدة أندية في إسبانيا وإنجلترا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، خاصة أنه يجلس على دكة بدلاء الميرنيغي بعد تعافي زميله داني كارفاخال من الإصابة.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن ريال بيتيس استفسر من ريال مدريد عن إمكانية ضم الدولي المغربي بعد فشله في استقطاب داني سيبايوس بموجب القانون الذي منعه من الانتقال لريال مدريد وفقاً للوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

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وأشارت الصحيفة إلى أن حكيمي البالغ من العمر 19 عاماً والذي خاض هذا الموسم 11 مباراة مع ريال مدريد يعتبر أبرز خيارات النادي الأندلسي، بعدما ظهر بشكل مميز رفقة الملكي حيث استعان به المدرب زين الدين زيدان لمدة 872 دقيقة في جميع المسابقات، وسجل هدفاً واحداً خلال تلك المواجهات.

كما نشرت الصحيفة الإسبانية تقريراً حول حكيمي نفسه كشفت فيه بأن سبورتينغ لشبونة ونيوكاسل يونايتد بقيادة مدربه رافاييل بينيتيز مهتمان بضم النجم المغربي الشاب.