غالاكسي يتمسك بإبراهيموفيتش

زلاتان إبراهيموفيتش

أكد جوفان كيروفيسكي المدير الفني للوس أنجيليس غالاكسي أن النادي لا ينوي التفريط بنجمه زلاتان إبراهيموفيتش رغم التقارير التي تحدثت عن إمكانية رحيله على سبيل الإعارة.

وارتبط اسم النجم السويدي بالانتقال إلى ميلان على سبيل الإعارة في فترة توقف الدوري الأميركي على غرار ما فعله النجم الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكهام في السابق.

وكانت تقارير عديدة قد تحدثت عن اجتماع مينو رايولا وكيل أعمال "إبرا" بإداريي ميلان، لكن إدارة غالاكسي ترفض التفريط في الهداف السويدي.

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وقال كيروفيسكي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" الإيطالية: "إبراهيموفيتش لاعب استثنائي لفريقنا وللدوري الأميركي بأكمله، إنه أفضل لاعب جاء للبطولة، وهو لاعب مقاتل ويلعب دائماً من أجل إحراز الأهداف وتحقيق الفوز.

"عقد إبراهيموفيتش لم ينته بعد، ما زال يتبقى عام في عقده، نتمنى استمراره معنا وأن يكون سعيداً باللعب معنا، إنه لاعب مميز وأحرز العديد من الأهداف وصنع لزملائه أيضاً في مثل هذا العمر وبعد الإصابة القوية التي تعرض لها مع مانشستر يونايتد، هذا شيء لا يصدق، هناك أكثر من لاعب ممتاز ولكن لا يوجد أحد مثل إبراهيموفيتش".