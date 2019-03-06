غضب مغربي من ميسي

ليونيل ميسي

عبّر المغاربة عن استيائهم من الشروط التي وضعها ليونيل ميسي، هداف منتخب الأرجنتين التاريخي، لخوض مباراة ودية في مارس المقبل.

وأكدن تقارير أن "ليو" لا يمانع خوض مباراة ودية في المغرب شرط ألا يعرف أحد فندق منتخب بلاده وألا يلتقط معه الصور أو يتبادل القمصان، وألا يتدخل عليه خصومه بخشونة.

وكشفت صحيفة "البطولات" المغربية عن وجود حالة رفض تام لهذه الشروط تطالب بعدم إقامة المباراة الودية إن اقتضى الأمر.

بايرن ميونيخ يرد على استبعاد نجومه من منتخب ألمانيا

إيقاف بوتشيتينو مباراتين وتغريمه لسوء السلوك

فينيسيوس يغيب عن ريال مدريد لأجل غير مسمى

هل تعمد راموس الغياب أمام أياكس من أجل تصوير فيلم وثائقي؟

بارتوميو: ديمبيلي أفضل من نيمار

وأشارت إلى أن الجمهور يرى أن الموافقة على هذه الشروط تقليل من قيمة أسود الأطلس وخاصة وأن المباراة ودية.

يذكر أن نجم برشلونة شارك في لقاء كأس السوبر الإسباني أمام إشبيلية في المغرب دون أي شروط.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن قائمة المنتخب الأرجنتيني لفترة التوقف في مارس بعودة ميسي للمرة الأولى بعد كأس العالم.