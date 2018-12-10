ستيرلينغ: صحف بريطانيا عنصرية

رحيم ستيرلينغ

اتّهم رحيم ستيرلينغ جناح مانشستر سيتي، الصحف البريطانية بالعنصرية بسبب الطريقة التي تصوِّر بها اللاعبين الشبان السود، وذلك عقب تعرضه لإهانات عنصرية من مشجعين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جناح ليفربول السابق: "يُنظر إلى اللاعب الشاب الأسود بشكل سيء، وهذا يغذّي العنصرية والتصرف العدواني من قِبل المشجعين.

"لكل الصحف التي لا تفهم، لماذا يكون الناس عنصريين في هذا العصر؟! كل ما يمكنني قوله: أعيدوا التفكير، وامنحوا جميع اللاعبين فرصاً متساوية".

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وعن مزاعم العنصرية التي تعرض لها في ملعب ستامفورد بريدج خلال مواجهة سيتي ومستضيفه تشيلسي 0-2، قال ستيرلينغ أنه ضحك عندما سمع الإهانة لأنه لم يكن يتوقع أن تمضي الأمور بشكل أفضل منذ ذلك

وقال هيرمان أوسلي، رئيس المؤسسة: "يتعين أن يناقش ريتشارد سكودامور الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز، جريج كلارك رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وبروس باك رئيس تشيلسي، حول الأمر والتعامل معه على أعلى المستويات".