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غوارديولا: هدفي القضاء على هيمنة مانشستر يونايتد

غوارديولا: هدفي القضاء على هيمنة مانشستر يونايتد
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نشر 16 آب/أغسطس 2018 - 19:34 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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بيب غوارديولا
بيب غوارديولا

كشف بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أنه يطمح لإنهاء زعامة مانشستر يونايتد التاريخية على الكرة الإنجليزية أثناء فترة قيادته للفريق.

وفاز سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي وحطم عدة أرقام قياسية، فيما حل يونايتد ثانياً.

ويأتي حديث غوارديولا ضمن فيلم تسجيلي عن فريقه ومشواره للتتويج باللقب الموسم الفائت، وقد تم عرض الفيلم حصرياً مساء الأربعاء خلال حفل كبير في مانشستر.

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وقال "بيب": "نملك جاراً اعتاد على الفوز في السنوات الخمسة عشر أو العشرين الأخيرة، أعتقد أن التحدي الأكبر لي كمدرب هو تغيير ذلك".

وتحدث غوارديولا عن أجواء غرف ملابس سيتي، فقال: "ما أفتقده من أيامي كلاعب هو تلك الأجواء، إنه المكان الأفضل، الجميع معاً والكل يمزح".

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