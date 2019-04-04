غوارديولا يشيد بكلوب وليفربول

جوسيب غوارديولا

امتدح مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، خصمه ومنافسه على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليفربول، وفقاً لصحيفة "ميترو" البريطاني.

وقال غوارديولا أن لاعبي الريدز نجحوا في تحويل أنفهسم إلى منافسين عن اللقب هذا الموسم، مضيفاً: "ليفربول واحد من أقوى وأفضل الفرق التي واجهتها على الإطلاق.

"يملكون أبناء يورغن كلوب كل شيء، حققوا أرقاماً وإحصائيات جيدة ودفاعهم وهجومهم يمتازان بالقوة، لذلك ينافسون هذا الموسم على اللقب".

وعاد الإسباني ليشير إلى أن ليفربول كان يواجه بعض المشكلات في مراكز اللاعبين، "لكن هذا الأمر تحسن كثيراً الآن".

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ولم يوضح المدير الفني الإسباني تفاصيل مشكلات المراكز، لكن المؤكد أن الأمر تغير الآن بعد تمكن المدير الفني الحالي لليفربول كلوب، من تحقيق الاستفادة المثلى من لاعبيه القدامى وعناصره الجديدة لا سيما بعد الرحيل الصادم لنجمه فيليبي كوتينيو إلى برشلونة وما سببه من فراغ لم يطل.

كما حذر المدرب الإسباني لاعبيه من التركيز على ليفربول ونتائجه قائلاً أن ذلك سيكون "خطأ كبيراً"، مضيفاً "أحث الفريق دائماً على التركيز على نفسه".

ويوم أمس الأربعاء، فاز مانشستر سيتي على ضيفه كارديف سيتي بهدفين نظيفين، من توقيع كيفين دي بروينه ولوروا ساني.

وبهذه النتيجة، عاد مانشستر سيتي للتربع على عرش البريميير ليغ بـ 80 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن مطارده ليفربول.