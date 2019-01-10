غوارديولا يمتدح مدرب مانشستر يونايتد

أولي غونار سولشاير

أشاد بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بأولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، بعد انطلاقته المميزة مع الشياطين الحمر.

وقال الإسباني في تصريحات نقلتها صحيفة “مانشستر إيفنينغ نيوز”: “نجح في الفوز بكل مبارياته، مدرب شاب، ويحقق نتائج مبهرة، رأيت بعض الدقائق من مباريات الفريق الذي ظهر بشكل مميز.

“لكن ليس من شأني الحديث عن المنافسين، لدينا مباراة صعبة قادمة أمام ولفرهامبتون.

نافاس: سأبقى في ريال مدريد طالما لدي فرصة المشاركة أساسياً

ملخص مباراة الأردن وسوريا 2-0 كأس آسيا 2019

ملخص مباراة تايلاند والبحرين 1-0 كأس آسيا 2019

برشلونة يحسم صفقة دي يونغ

آرسنال يستعيد أوزيل

“ستكون مباراة صعبة على الفريقين، لدينا يوم واحد فقط للراحة ثم الاستعداد لهذا اللقاء”.

ويخوض سيتي الاثنين القادم مواجهة أمام ولفرهامبتون على ملعب الاتحاد في المرحلة الـ 22 من الدوري الإنجليزي.

يذكر أن سولشاير تولى تدريب مانشستر يونايتد مؤقتاً حتى نهاية الموسم بعد إقالة جوزيه مورينيو، حيث حقق 5 انتصارات متتالية منذ توليه المسؤولية.