ملخص مباراة الأردن وسوريا 2-0 كأس آسيا 2019

التعمري يحتفل بهدفه

تغلب منتخب الأردن على نظيره السوري بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب خليفة بن زايد لحساب المجموعة الثانية من كأس آسيا 2019 ليصبح أول المتأهلين للدور الثاني.

وجاء هدفا النشامى عن طريق موسى التعمري (26)، وطارق خطاب (43).

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وابتعد منتخب الأردن بهذا الفوز في صدارة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط ليضمن بلوغ الدور الثاني، فيما تجمد رصيد منتخب سوريا عند نقطة واحدة في المركز الثالث.