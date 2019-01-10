ملخص مباراة تايلاند والبحرين 1-0 كأس آسيا 2019

لاعبو تايلاند يحتفلون بالهدف

سقط منتخب البحرين أمام غريمه التايلاندي بهدفٍ دون رد في المباراة التي جرت على ملعب آل مكتوم لحساب المجموعة الأولى من كأس آسيا 2019.

وجاء الهدف عن طريق تشاناثيب سونغكراسين في الدقيقة 58.

برشلونة يحسم صفقة دي يونغ

آرسنال يستعيد أوزيل

أهداف مباراة ريال مدريد وليغانيس 3-0 كأس ملك إسبانيا

أهداف مباراة مانشستر سيتي وبيرتون آلبيون 9-0 كأس الرابطة الإنجليزية

رونالدو "لا يستبعد" العودة لسبورتينغ لشبونة

ورفع منتخب تايلاند رصيده بهذا الانتصار إلى 3 نقاط ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن منتخب الهند المتصدر، فيما تجمد رصيد منتخب البحرين عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

ويلتقي منتخب الإمارات (نقطة واحدة) صاحب الضيافة بنظيره الهندي في اللقاء الثاني لحساب المجموعة الأولى.