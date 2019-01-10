ملخص مباراة تايلاند والبحرين 1-0 كأس آسيا 2019
لاعبو تايلاند يحتفلون بالهدف
سقط منتخب البحرين أمام غريمه التايلاندي بهدفٍ دون رد في المباراة التي جرت على ملعب آل مكتوم لحساب المجموعة الأولى من كأس آسيا 2019.
وجاء الهدف عن طريق تشاناثيب سونغكراسين في الدقيقة 58.
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ورفع منتخب تايلاند رصيده بهذا الانتصار إلى 3 نقاط ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن منتخب الهند المتصدر، فيما تجمد رصيد منتخب البحرين عند نقطة واحدة في المركز الأخير.
ويلتقي منتخب الإمارات (نقطة واحدة) صاحب الضيافة بنظيره الهندي في اللقاء الثاني لحساب المجموعة الأولى.
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