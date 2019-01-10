نافاس: سأبقى في ريال مدريد طالما لدي فرصة المشاركة أساسياً

كايلور نافاس

كشف كايلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد، رغبته الاستمرار في الملكي طالما لديه الفرصة للعب أساسياً وإلا سيرحل.

وحصل الدولي الكوستاريكي على جائزة خاصة لأفضل الرياضيين في أميركا اللاتينية والتي منحها له الملك فيليب الثاني.

وقال نافاس في تصريحات للوكالة الإسبانية: "اليوم الذي أعرف فيه أني لن أشارك بصورة أساسية، سأرحل عن ريال مدريد وأفعل أي شيء آخر. هناك شخص مسؤول عن اتخاذ القرارات والمطلوب مني العمل باستمرار.

"لا أحصل على دقائق اللعب الكافية في ريال مدريد، لكن هذا قرار المدرب، ما يهمني أنه في كل مباراة أشاركها أخرج راضياً عن مستواي".

وشارك نافاس أساسياً أمام ليغانيس في ذهاب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا في اللقاء الذي انتهى بفوز بطل أوروبا والعالم بنتيجة 3-0.

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وواصل: "لا أدري ما سيحدث. المدرب فقط صاحب القرار ولكني جاهز بنسبة 100% وحينما يُطلب مني اللعب سأقوم بكل ما لديّ لأجل هذا الفريق. علينا الآن أن نتحد عن تصحيح المسار".



بطل دوري أبطال أوروبا لثلاث سنوات على التوالي أكد أنّه لا يعرف إن كان سيبقى في المستقبل مع الملكي أم لا لكنه واثق من استمراره لنهاية الموسم وسوف يبذل كل ما لديه لأجل التألق مع الفريق.

وحول تراجع النتائج مؤخراً، علق حارس ليفانتي السابق: "الجمهور لا يرغب سوى في رؤية الفريق ينتصر ويسجل الأهداف، وهذا ما نحاول أن نفعله وأتمنى عودة الجمهور للمدرجات لأن اللاعبون يبذلون الدم والعرق لأجل القميص".



واختتم: "أحمد الله أني في صحة جيدة وألتزم دائماً بالواجبات المختلفة وأقاتل من أجل الفريق لأني أعرف جيداً قيمة ريال مدريد".

وتعرض الحارس تيبو كورتوا لإصابة قد تبعده عن الملاعب نحو شهر مما سيمنح نافاس فرصة للعودة لحراسة عرين الفريق الملكي.