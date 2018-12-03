غوارديولا: أغويرو لم يشارك أمام بورنموث خوفاً من الإصابة

سيرجيو أغويرو

أكد بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن المهاجم سيرجيو أغويرو كان مهدداً بالغياب لفترة طويلة بحال مشاركته أمام بورنموث مشيراً إلى أن غابرييل جيزوس قادر على تعويض غيابه.

وكان الدولي الأرجنتيني قد غاب عن مباراة بورنموث الأخيرة في الدوري الإنجليزي والتي حقق خلالها سيتي الفوز بثلاثة أهداف لهدف.

وقال "بيب" في مؤتمر صحفي: "بعد مواجهة ليون لم أكن أعلم أن الطبيب سيخبرني باحتمالية خسارة أغويرو لأربعة أو خمسة أسابيع إذا شارك أمام بورنموث، ومع ضغط المباريات في ديسمبر والوضع الحالي لم يكن آمناً إشراكه.

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"هذا ما سيحدث في الفترة المقبلة، سيتعرض بعض اللاعبين للإرهاق بسبب ضغط المباريات ولهذا لدينا عمق في التشكيل ويجب أن يشارك الجميع، علينا أن نتكيف مع ذلك مثل الجميع".

وعن احتمالية مشاركته أمام واتفورد الثلاثاء المقبل، قال غوارديولا: "لا يمكن حسم الأمر الآن، لنرى ما سيحدث في التدريبات".

وشارك أغويرو في 17 مباراة مع مانشستر سيتي هذا الموسم سجل خلالها 12 هدفاً كما مرر ثلاث تمريرات حاسمة قبل أن يترك مكانه المباراة الماضية لجيزوس.





