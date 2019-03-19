فاران يسعى لترك ريال مدريد

رافاييل فاران

أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية اليوم الثلاثاء أن مواطنها رافاييل فاران يفكر في الرحيل عن صفوف ريال مدريد الصيف القادم، بناء على مصادر مقربة منه في إسبانيا.

وكشفت الصحيفة عن رغبة المدافع الفرنسي في خوض تحديات جديدة، بعد نجاحه في الفوز ببطولات عديدة مع ريال مدريد محلياً وقارياً وعالمياً، بالإضافة لفوزه بكأس العالم مع منتخب بلاده.

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ولم يذكر التقرير وجهة فاران القادمة المحتملة، إلا أن جميع الطرق تقوده إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، مع تفكيره في المشاركة ببطولة تتمتع بشهرة عالمية أكبر.

يذكر أن عقد فاران مع ريال مدريد يمتد حتى عام 2022 مع شرط جزائي تقدر قيمته بـ 500 مليون يورو، لذلك ستكون الكلمة الأخيرة لفلورنتينو بيريز رئيس النادي الإسباني في قرار الموافقة أو الرفض.