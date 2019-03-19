المزيد من رياضة

1 - 5 من 15

فاران يسعى لترك ريال مدريد

فاران يسعى لترك ريال مدريد
2.5 5

نشر 19 اذار/مارس 2019 - 15:22 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

شارك بتقييم المحتوى:

2.5
 
PRINT Send Mail
التعليقات (0)
فيس بوك تويتر غوغل بلس لينكد إن بينترست ديليشوس ستامبل ابون ديغ ريديت
رافاييل فاران
رافاييل فاران

أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية اليوم الثلاثاء أن مواطنها رافاييل فاران يفكر في الرحيل عن صفوف ريال مدريد الصيف القادم، بناء على مصادر مقربة منه في إسبانيا.

وكشفت الصحيفة عن رغبة المدافع الفرنسي في خوض تحديات جديدة، بعد نجاحه في الفوز ببطولات عديدة مع ريال مدريد محلياً وقارياً وعالمياً، بالإضافة لفوزه بكأس العالم مع منتخب بلاده.

مدير برشلونة يرفض التحدث عن غريزمان
خاميس: لست متعجلاً للعودة إلى ريال مدريد
ماركا: مبابي منافس ميسي الوحيد على جائزة الحذاء الذهبي
نجم ليفربول السابق لصلاح: كفاك طمعاً وأنانية
ميسي حديث الجميع بعد تألقه أمام بيتيس

ولم يذكر التقرير وجهة فاران القادمة المحتملة، إلا أن جميع الطرق تقوده إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، مع تفكيره في المشاركة ببطولة تتمتع بشهرة عالمية أكبر.

يذكر أن عقد فاران مع ريال مدريد يمتد حتى عام 2022 مع شرط جزائي تقدر قيمته بـ 500 مليون يورو، لذلك ستكون الكلمة الأخيرة لفلورنتينو بيريز رئيس النادي الإسباني في قرار الموافقة أو الرفض.

إنضم الى البوابة الرياضية
تابع البوابة الرياضية
Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.

اختيار المحرر

1 - 4 من 12

أهم العناوين

أحدث المقالات

عناوين ذات صلة

الأكثر مشاهدة

اضف تعليق جديد

Avatar
 