ماركا: مبابي منافس ميسي الوحيد على جائزة الحذاء الذهبي

كيليان مبابي

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية اسم اللاعب الوحيد القادر هذا الموسم على منافسة النجم ليونيل ميسي في سباق جائزة الحذاء الذهبي، لأفضل هداف في أوروبا.

وأوضحت الصحيفة أن كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان يمكن اعتباره المنافس الوحيد لمهاجم برشلونة على الجائزة المرموقة التي تمنح نهاية الموسم لأفضل هداف في بطولات القارة الأوروبية.

وأضافت: "مبابي يشدد الخناق على ميسي، رغم أن الفارق بينهما 6 نقاط حتى الآن، أي 3 أهداف".

وسجل نجم باريس سان جيرمان 26 هدفاً في 22 مباراة ضمن الدوري الفرنسي، مما يمنحه 52 نقطة في لائحة ترتيب الجائزة.

فيما اقترب ميسي من هدفه الثلاثين في الدوري الإسباني، حيث سجل حتى الآن 29 هدفاً (أي 58 نقطة).

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وبعيدا جداً، يحتل فابيو كوالياريلا (سامبدوريا) المركز الثالث بـ 21 هدفاً (42 نقطة)، متبوعاً بكريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، الذي سجل 19 هدفاً (38 نقطة).

ويتم احتساب عدد نقاط الهدف الواحد بناء على تصنيف يعتمد على قوة كل بطولة دوري في أوروبا.

وتمنح نقطتان عن كل هدف في بطولات الدوري الإنجليزي والإيطالي والفرنسي والإسباني والألماني.

وفي ديسمبر الماضي، تسلم ميسي جائزة الحذاء الذهبي للمرة الخامسة في مسيرته، متفوقا على محمد صلاح (ليفربول)، وهاري كاين (توتنهام).

وسجل ميسي 34 هدفاً في 68 مباراة الموسم الماضي، محتفظاً بالجائزة التي توج بها أعوام 2010 و2012 و2013 و2017.