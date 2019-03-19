مدير برشلونة يرفض التحدث عن غريزمان

أنتوان غريزمان

أشعل غييرمو آمور مدير العلاقات المؤسسية في نادي برشلونة، التكهنات حول إمكانية التعاقد مع أنتوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد خلال الفترة المقبلة.

وقال آمور في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "إنها مجرد أخبار، ولا يمكن التحدث عن لاعبي الفرق الأخرى، يجب أن نحترم أتلتيكو، ولا أعرف إذا كان هناك أي اتصال أو ما إذا سيحدث ذلك".

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يذكر أن تقاريراً إعلامية تحدثت مؤخراً عن تفكير الدولي الفرنسي بالرحيل عن أتلتيكو مدريد نظراً لتراجع النتائج هذا الموسم والخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا الأسبوع المنصرم.