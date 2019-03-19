نجم ليفربول السابق لصلاح: كفاك طمعاً وأنانية

محمد صلاح

بلهجة قوية وصادمة، خاطب جايمي كاراغر مدافع ليفربول السابق النجم محمد صلاح، الذي يواجه انتقادات كثيرة خلال الفترة الماضية، هذه المرة على خلفية اتهامات بـ "الأنانية والطمع".

واتهم الدولي المصري بهذه الصفات خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام فولهام ضمن المرحلة الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهى اللقاء بفوز الريدز بهدفين مقابل واحد، من توقيع ساديو مانيه وجيمس ميلنر. فيما يواصل صلاح (26 عاماً) صيامه عن التهديف منذ عدة مباريات.

وقال موقع "جول" الرياضي أن مشكلة صلاح مع التهديف يبدو أنها تؤثر على ذهنه: "اعتاد على القيام بكل شيء من أجل تحقيق أهدافه، لكنه يعاني الآن".

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ونقل المصدر عن المدافع السابق لليفربول والمنتخب الإنجليزي، قوله "صلاح كان أنانياً وطماعاً دون شك.

"سجله مع ليفربول كان رائعاً في الدوري الإنجليزي، حيث سجل أهدافاً وخلق أخرى، لكن عليه أن يرفع رأسه في بعض الأحيان ويشاهد ما يدور حوله".

يشار إلى أن مهاجم المنتخب المصري فشل في هز الشباك للمباراة السابعة على التوالي، كما أنه قدم أداء لم يكن الأفضل في مواجهة فولهام.