ميسي حديث الجميع بعد تألقه أمام بيتس

ميسي خلال المباراة

أكد إيرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة أن السبب وراء تصفيق جماهير ريال بيتيس للنجم ليونيل ميسي، رغم خسارة فريقهم 1-4 أمام البارسا ضمن الدوري الإسباني، هو أن الجميع يستمتع بهذا “العصر الفريد” للهداف الأرجنتيني.

وقال فالفيردي: “بعد النتيجة التي حققها أتلتيكو مدريد فقد أصبح لهذه النقاط الثلاث أهمية كبيرة، كانت خطوة مهمة”.

ويتربع برشلونة على قمة الدوري الإسباني بفارق 10 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

قامت جماهير ريال بيتيس بالتصفيق للأرجنتيني بعد تسجيله الهدف الرابع للبلاوغرانا في اللقاء.

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وأضاف فالفيردي: “قدم ليو مباراة استثنائية، كانت الأهداف مذهلة، تصفيق الجماهير في النهاية هو دليل على مدى براعة اللاعب، حتى لو كان منافساً لهم فهم يستمتعون بأدائه أيضاً، نحن جميعاً نستمتع بهذا العصر الذي يتواجد فيه”، في إشارة إلى ميسي.

كما أشاد سيرجيو بوسكيتس، لاعب وسط برشلونة، بزميله، حيث قال: “ما يفعله ميسي لم يعد يدهشنا، لأننا محظوظون برؤيته يتدرب بجانبنا كل يوم، إنه لفخر وشرف أن تمتلك لاعباً مثله يصنع الفارق بهذه الطريقة.

“ما زالت هناك العديد من النقاط أمامنا، لكننا نعود بفوز رائع لنستريح هذا الأسبوع. تعلمنا الدرس بعد الهزيمة أمام بيتيس (4-3) في كامب ناو، وقدمنا أداءً جيداً، يجب أن نستمر على نفس هذا النهج، أو نتحسن أكثر، لأن الفترة الأفضل بالموسم تأتي، ولدينا دوري أبطال أوروبا، البطولة الأصعب”.

من جانبه، تحدث كيكي ستين المدير الفني لريال بيتيس عن تصفيق جماهير الفريق الحار لميسي، مؤكداً أنه شخص محظوظ لرؤية النجم الأرجنتيني في هذه الحقبة التي تشهد تألقه بشكل مذهل: “كنت محظوظاً بوجودي في حقبة هذا اللاعب الذي يقدم مستويات مذهلة، إنه رائع، إنه لاعب كبير وقادر وحده على حسم جميع المباريات”.