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فان دايك لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

فان دايك لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي
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نشر 04 اذار/مارس 2019 - 18:54 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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فيرجيل فان دايك
فيرجيل فان دايك

حصل فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر فبراير الماضي.

وتفوق قائد المنتخب الهولندي على الثلاثي سيرجيو أغويرو ورحيم ستيرلينغ وإيميريك لابورت من مانشستر سيتي، ونجم مانشستر يونايتد بول بوغبا، ولاعب بيرنلي آشلي بارنز.

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وتألق فان دايك الشهر الماضي، وخاض 4 مباريات سجل خلالها هدفين لليفربول في شباك واتفورد.

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