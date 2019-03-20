فان دايك يدعم صلاح بعد صيامه عن التهديف

فان دايك وصلاح

لم يسجل محمد صلاح أي هدف في 7 مباريات متتالية مع ليفربول، لكن زميله فيرجيل فان دايك قال إنها مسألة وقت فقط قبل أن يعود المهاجم المصري لهز الشباك مع متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.

كان صلاح قد أحرز 44 هدفاً مع ليفربول الموسم الماضي، وقاده إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما سجل هذا الموسم 20 هدفاً في 41 مباراة في كل المسابقات، منها 17 هدفاً في الدوري الممتاز.

وقال فان دايك: "يمكن للناس أن تقول ما تريده، لكني أعتقد أن كل فرق الدوري الإنجليزي الممتاز ترغب في وجوده معها"، وأضاف: "الأهداف ستأتي. هذا ربما ما يشغل بال أي مهاجم، لكننا نقول له كل مرة إنه ينبغي عليك فقط مواصلة العمل ومواصلة المحاولة، وستكون على ما يرام".

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وقضى صلاح أكثر من 11 ساعة من دون هز الشباك، وكان هدفه الأخير في مطلع فبراير الماضي، لكن ليفربول تعامل جيداً مع تراجع المعدل التهديفي لنجمه المصري، وخطف زميله ساديو مانيه الأضواء، بتسجيل 11 هدفاً في آخر 11 مباراة بجميع المسابقات.

ويتصدر ليفربول، الذي بلغ دور الثمانية في دوري الأبطال، مسابقة الدوري الممتاز برصيد 76 نقطة من 31 مباراة، وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي (حامل اللقب) الذي خاض 30 مباراة فقط.