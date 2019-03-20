فيديو: هدف على طريقة ميسي في أولمبياد أبو ظبي

لقطة الهدف

أحرز منتخب جنوب إفريقيا الميدالية الذهبية في منافسات كرة القدم، ضمن الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص (أبو ظبي 2019).

وفاز منتخب جنوب إفريقيا على نظيره الإسباني 4-1، في مباراة شهدت تسجيل أهداف بطريقة مميزة، كان الأبرز منها الهدف الرابع والأخير، الذي جاء على طريقة نجم برشلونة ليونيل ميسي بكرة "لوب" من فوق الحارس.

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ويشارك في الدورة أكثر من 7500 رياضي و3 آلاف مدرب، يمثلون 200 جنسية مختلفة في منافسات استمرت على مدار 7 أيام متواصلة خلال الحدث الرياضي والإنساني الأكبر على مستوى العالم في 2019.

هدف "لوب" عالمي لجنوب أفريقيا..

منتخب جنوب أفريقيا يحصد الميدالية الذهبية في لعبة كرة القدم بعد الفوز على المنتخب الإسباني 4-1..#الأولمبياد_الخاص_الألعاب_العالمية pic.twitter.com/nDHVlp2rpR — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 20, 2019

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