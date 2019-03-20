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فيديو: هدف على طريقة ميسي في أولمبياد أبو ظبي

فيديو: هدف على طريقة ميسي في أولمبياد أبو ظبي
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نشر 20 اذار/مارس 2019 - 20:21 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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لقطة الهدف
لقطة الهدف

أحرز منتخب جنوب إفريقيا الميدالية الذهبية في منافسات كرة القدم، ضمن الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص (أبو ظبي 2019).

وفاز منتخب جنوب إفريقيا على نظيره الإسباني 4-1، في مباراة شهدت تسجيل أهداف بطريقة مميزة، كان الأبرز منها الهدف الرابع والأخير، الذي جاء على طريقة نجم برشلونة ليونيل ميسي بكرة "لوب" من فوق الحارس.

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ويشارك في الدورة أكثر من 7500 رياضي و3 آلاف مدرب، يمثلون 200 جنسية مختلفة في منافسات استمرت على مدار 7 أيام متواصلة خلال الحدث الرياضي والإنساني الأكبر على مستوى العالم في 2019.

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