فرانس فوتبول تحسم صراع أفضل مدرب على مدار التاريخ

بيب غوارديولا ضمن الخمسة الآوائل

كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية أمس الاثنين عن قائمتها لأفضل المدربين في تاريخ كرة القدم، حيث جاء على رأسها المدرب رينوس ميتشيلز، كما ضمت أيضاً كلاً من يوهان كرويف وجوسيب غوارديولا ضمن الخمسة الآوائل.

وأشارت المجلة الفرنسية أن ميتشيلز يستحق أن يكون المدرب الأفضل في تاريخ كرة القدم بفضل الكرة الشاملة التي كان يقدمها.

وجاء في المرتبة الثانية الاسكتلندي أليكس فيرغسون الذي قضى مسيرته التدريبية بأكملها مع مانشستر يونايتد وفاز معه بـ 38 لقباً، من بينها 17 لقباً في الدوري الإنجليزي ولقبان في دوري أبطال أوروبا.

فاران يسعى لترك ريال مدريد

مدير برشلونة يرفض التحدث عن غريزمان

خاميس: لست متعجلاً للعودة إلى ريال مدريد

ماركا: مبابي منافس ميسي الوحيد على جائزة الحذاء الذهبي

نجم ليفربول السابق لصلاح: كفاك طمعاً وأنانية

فيما احتل المركز الثالث الإيطالي آريغو ساكي الذي ساهم في تغيير شكل الكرة الإيطالية، وفاز مع ميلان بلقب وحيد في دوري أبطال أوروبا.

وجاء الإسباني جوسيب غوارديولا والهولندي يوهان كرويف ضمن الخمسة الآوائل في القائمة بفضل مساهماتهما الكبيرة في تطوير الأداء الهجومي وتاريخهما الحافل مع برشلونة.

واحتل الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني الحالي لريال مدريد، المركز 22 في قائمة فرانس فوتبول للمدربين الأفضل في تاريخ كرة القدم.