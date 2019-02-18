فريق ويليامز يغيب عن افتتاح تجارب فورميولا 1

شعار فورميولا 1

أعلن فريق ويليامز أنه سيغيب عن اليوم الأول من التجارب الشتوية الأولى لبطولة العالم لسباقات سيارات فورميولا 1 في برشلونة التي تنطلق الاثنين. ويرجع السبب في غياب ويليامز إلى التأخّر في تجهيز السيارة الجديدة للفريق “دبليو إف 42”.

وقالت كلير ويليامز نائبة مدير الفريق: “من المؤسف مواجهتنا لتأخير في جدولنا الزمني من أجل المشاركة في انطلاقة التجارب الشتوية في برشلونة حتّى صباح الثلاثاء.

“واجهنا عطلة شتوية مزدحمة للغاية من أجل تجهيز سيارتنا الجديدة لهذا الموسم رغم الجهود الحثيثة من قِبَل الجميع، لكننا بحاجة للمزيد من الوقت قبل أن تكون السيارة جاهزة للتجارب”.

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وأنهى ويليامز الموسم الماضي في المركز الأخير ضمن فئة الفرق (الصانعين). وسعى لإدخال تغييرات على بنيته التحتية في محاولة لتصحيح الأمور هذا الموسم.

وأوضحت ويليامز: “أولويتنا تتمثل دوماً في ضمان جلب السيارة إلى المضمار في أفضل حالاتها، إذ يتطلب ذلك في بعض الأحيان وقتاً أطول من المتوقع. ليس ذلك مثالياً بكلّ تأكيد، لكنّها ليست نهاية العالم.

"سنحاول بكل تأكيد تعويض ذلك الوقت الضائع، لكنه لا تزال لدينا سبعة أيام من التجارب، وسنحاول تحقيق أقصى استفادة من ذلك الوقت من أجل تجهيز السيارة للسباق الأوّل”.