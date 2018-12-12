أهداف مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو 0-3 دوري أبطال أوروبا

نتيجة كارثية لحامل اللقب

اكتسح سيسكا موسكو الروسي مستضيفه ريال مدريد الإسباني حامل اللقب بثلاثيةٍ نظيفة على ملعب سانتياغو بيرنابيو لحساب المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا.

وخاض الملكي اللقاء بتشكيلة غاب عنها معظم الأساسيين ليسقط أمام ضيفه الروسي بثلاثية حملت تواقيع كلٍ من فيدور شالوف (37)، وجيورجي سشينكوف (43)، وآرتور سيغوردسون (73).

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ورفع سيسكا موسكو رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث ليضمن التأهل للدوري الأوروبي، فيما تجمد رصيد ريال مدريد عند 12 نقطة في الصدارة.