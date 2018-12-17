قرعة دوري أبطال أوروبا: رونالدو يستعيد ذكريات ديربي مدريد

كريستيانو رونالدو

يعود كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس لمواجهة أتلتيكو مدريد في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ويعد رونالدو الهداف التاريخي لديربي مدريد حينما كان لاعباً في صفوف ريال مدريد، إذ لعب ضد أتلتيكو في 31 مباراة سجل أمامهم 22 هدفاً.

وشهد رونالدو انتصار ريال مدريد على أتلتيكو في 15 مباراة والتعادل 8 مرات و8 هزائم.

وسجل "صاروخ ماديرا" 4 أهداف ضد الروخيبلانكوس في 6 مباريات لم يعرف فيها سوى التعادل مرة والهزيمة مرة واحدة.

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وحقق رونالدو لقب دوري أبطال أوروبا مرتين أمام أتلتيكو مدريد في 2014 و2016، كما ساهم في إقصائه من دور المجموعات في 2015 و2017.

وكان آخر ثلاثية (هاتريك) أحرزها البرتغالي في دوري أبطال أوروبا موسم 2016-2017 في نصف النهائي أمام أتلتيكو مدريد على ملعب سانتياغو بيرنابيو، وهو آخر أهدافه في هذا الدور.

فهل ينتقم سيميوني ورفاقه من رونالدو بقميص يوفنتوس أم تستمر لعنة صاروخ ماديرا تطارد أتلتيكو مدريد؟