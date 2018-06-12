إسبانيا تخسر جهود كارفاخال أمام البرتغال

كارفاخال يغيب عن مباراة إسبانيا الأولى في المونديال

غاب الظهير الإسباني داني كارفاخال عن تدريبات منتخب بلاده بمدينة كراسنودار الروسية إثر معاناته من إصابة عضلية ليتقرر غيابه عن المباراة الأولى في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا أمام منتخب البرتغال والتي من المقرر أن تقام يوم الجمعة المقبل.

وتعرض ظهير ريال مدريد للإصابة في 26 مايو الماضي خلال نهائي دوري أبطال أوروبا التي جمعت فريقه بليفربول، وانتهت بفوز الملكي 3-1.

وغادر كارفاخال ملعب اللقاء خلال الشوط الأول بعد تعرضه لإصابة في فخذه الأيمن، وكشفت الفحوصات بعد ذلك أن الإصابة أقل خطورة مما كان متوقعاً، ليقرر جولين لوبيتيغي، المدير الفني لإسبانيا، الإبقاء على اللاعب ضمن القائمة النهائية المشاركة في المونديال.

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انخرط كارفاخال في أداء تدريبات خاصة بعيداً عن التدريبات الجماعية للمنتخب، ولكنه بات من المتوقع أن يغيب عن مباراة البرتغال، إلا أنه سيكون على الأرجح بحالة جيدة قبل مباراة إيران في 20 يونيو الجاري، ثاني لقاءات إسبانيا في مرحلة المجموعات.

وسيكون ألفارو آدريوزولا، لاعب ريال سوسييداد الخيار الأول للوبيتيغي، للدفع به أمام البرتغال على حساب كارفاخال، فيما سيكون ناتشو فيرنانديز، نجم ريال مدريد، الخيار الثاني إذا ما أراد المدير الفني الاستعانة بخدمات لاعب صاحب نزعة دفاعية.