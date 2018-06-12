إنييستا: قد تكون هذه مشاركتي الأخيرة مع منتخب إسبانيا

أندريس إنييستا

يؤمن أندريس إنييستا القائد السابق لبرشلونة ونجم منتخب إسبانيا بصعوبة المواجهة التي ستجمع منتخب بلاده بنظيره البرتغالي في مستهل مشوار الفريق في بطولة كأس العالم 2018.

ويتواجد حامل لقب نسخة 2010 ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات البرتغال والمغرب وإيران، ويسعى الإسبان لتعويض الخروج المهين من نسخة 2014 منذ الدور الأول.

وكشف لاعب فيسيل كوبي الياباني الجديد في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن مصيره مع منتخب بلاده بعد المونديال: "بعد كأس العالم نسبة تواجدي مع المنتخب لن تصل أبدا إلى %100 كما كان الحال في السابق، لذلك تمثل هذه البطولة المشاركة الأخيرة لي مع لا روخا.

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"نحتاج من أجل تحقيق الفوز على البرتغال لتقديم أفضل المستويات، وأقصى ما نملك بدنياً. (كريستيانو) رونالدو لاعب مهم لأي فرق يشارك معه والحال ينطبق على منتخب بلاده".

وقرر إنييستا الرحيل عن برشلونة بعد 22 عاماً من العطاء، وقد تحدث عن الفترة التي سبقت اتخاذه قرار المغادرة: "الأسابيع التي سبقت تحديد مصيري مع برشلونة كانت صعبة للغاية من الجانب العاطفي، شعرت بها أكثر من أي شخص آخر. أتفهم ما قاله رئيس النادي برغبته في وجود فريق قوي وشاب من أجل الفوز بجميع البطولات والمباريات".