كاسيميرو وناتشو ينضمان لقائمة مصابي ريال مدريد

كاسيميرو

أعلن ريال مدريد عن مدة غياب الثنائي كاسيميرو وناتشو فيرنانديز، بعد الإصابة التي ألمت بهما في مباراة سيلتا فيغو أمس ضمن الدوري الإسباني.

واضطر سانتياغو سولاري مدرب ريال لإجراء ثلاثة تغييرات بسبب الإصابات خلال مواجهة فيغو التي انتهت لصالح الملكي بنتيجة 4-2.

ونشر ريال مدريد بياناً رسمياً كشف فيه عن طبيعة الإصابات، حيث تم تشخيص إصابة كاسيميرو بالتواء في الكاحل الأيمن سيحتاج للراحة بسببها لفترة قد تصل إلى 3 أسابيع وفقاً لاستجابته للعلاج.

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بينما يعاني ناتشو من التواء في الرباط الجانبي لركبته اليمنى، وستصل مدة غيابه لنحو شهرين.

بالتالي، ينضم كاسيميرو وناتشو إلى بقية المصابين في ريال مدريد وهم مارسيلو ورافاييل فاران وداني كارفاخال.