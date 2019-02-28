كالديرون: مورينيو سيعود لتدريب ريال مدريد الموسم القادم

جوزيه مورينيو

يشعر رامون كالديرون رئيس ريال مدريد السابق بأن جوزيه مورينيو سيقود الفريق الملكي الموسم المقبل.

وقال كالديرون عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "لدي شعور وأكثر من ذلك بأنه في الموسم المقبل سيجلس مورينيو على مقاعد البدلاء في ريال مدريد".

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ويتولى سانتياغو سولاري حالياً قيادة الفريق الملكي، إلا أن تذبذب النتائج يهدد مستقبله مع بطل أوروبا والعالم.



من جانبه، أكد مورينيو في وقت سابق استعداده للعودة لعالم التدريب مرة أخرى، وأن لديه رغبة في ذلك أكثر من أي وقت مضى.

يذكر أن المدير الفني البرتغالي يعمل محللاً حالياً في شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.