كلوب يلمح لإراحة صلاح أمام بيرنلي

محمد صلاح

ألمح يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، إلى عدم مشاركة النجم محمد صلاح مع الفريق في المباراة المقبلة أمام بيرنلي.

ويفكر المدرب الألماني في إراحة الدولي المصري في المباراة التي تبدأ بعد 48 ساعة فقط من فوز ليفربول على ليستر سيتي (2-1) أمس السبت.

وقال المدرب عن صلاح خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "يخبرني الجهاز الطبي بعد كل مباراة من هو متاح للمشاركة في التدريبات، لكن هذه المرة سيقولون لي من هو متاح للعب مجدداً لأننا لم نتدرب.

"لا أعرف بالضبط عدد التغييرات التي سأجريها، لكني أقول أنها ستكون أكثر من واحد، على رأسها أن الحارس سيمون مينيوليه سيعود لحماية المرمى".

ويحل ليفربول ضيفاً على بيرنلي غداً الاثنين ضمن منافسات المرحلة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وأوضح كلوب: "بالنسبة لي الوضع أكثر غرابة، هذه هي المرة الثالثة هذا العام التي نلعب فيها مرتين خلال ثلاثة أيام فقط، والناس يعتقدون (نجاح باهر.. كيف تفعل ذلك؟)".

وأتم: "الخبر السار هو أن بيرنلي لعب أيضاً يوم السبت، وسنكون على أتم الاستعداد للمواجهة، إنها ليست مباراة ودية، بل مهمة جدا بالنسبة لنا، ونريد الحصول على الثلاث نقاط".

ويعتبر صلاح أكثر لاعبي ليفربول مشاركةً في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعدما خاض 1596 دقيقة، ونجح في إحراز 17 هدفاً، بمعدل هدف كل 94 دقيقة.

يذكر أن صاحب الـ 25 عاماً نجح في تحويل تأخر ليفربول أمام ليستر إلى فوز (2-1) بعدما أحرز هدفين، قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 82 بعد شعوره ببعض الآلام.