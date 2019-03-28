كوتينيو يغازل إنتر ميلان

فيليبي كوتينيو

وجه فيليبي كوتينيو، لاعب وسط برشلونة، رسالة إلى ناديه السابق إنتر ميلان.

وقال كوتينيو، خلال تصريح مقتضب لشبكة "سبورتميدياسيت" الإيطالية: "ما زال لدي العديد من الأصدقاء، والعديد من الذكريات الجيدة في إنتر ميلان".

وأشارت موقع "كالتشيوميركاتو" إلى أن تصريحات البرازيلي ستثير اهتمام مشجعي النيراتزوري الذين يرحبون بعودة البرازيلي للفريق مرة أخرى.

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وكان إنتر ميلان بوابة كوتينيو إلى أوروبا حين انضم إلى النيراتزوري صيف 2008، قادما من فاسكو دي جاما، ورحل بشكل نهائي عام 2013 إلى صفوف ليفربول.

ولعب كوتينيو 28 مباراة فقط في الدوري الإيطالي، سجل خلالها 3 أهداف، خلال وجوده مع إنتر ميلان.