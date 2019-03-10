كوتينيو يقترب من مانشستر يونايتد

فيليبي كوتينيو

كشف تقرير صحفي بريطاني أن فيليبي كوتينيو، جناح برشلونة أقدم على خطوة مفاجئة نحو خيانة الفريق الكتالوني.

ووفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية، تحدث كوتينيو تحدث مع عدد من لاعبي مانشستر يونايتد، بشأن الانتقال إلى صفوف الشياطين الحمر، في صفقة تقدر قيمتها بـ 100 مليون يورو.

وأشارت إلى أن يونايتد ليس الطرف الوحيد المهتم بخدمات كوتينيو، إذ يراقب باريس سان جيرمان أيضاً موقف النجم البرازيلي.

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واعترف كوتينيو بأنه يفتقد اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، موضحاً أنه يدرك عدم رغبة ناديه السابق ليفربول في إعادته.

وأوضحت الصحيفة أن قرار الدولي البرازيلي بالانتقال إلى مانشستر يونايتد، لن يسعد جمهور ليفربول الذي كان يدافع عن قميص الريدز، خاصة أن العودة إلى إنجلترا عبر بوابة الغريم الأزلي، يمثل خيانة لناديه الأسبق.

يذكر أن كوتينيو تعرض لصافرات استهجان من جماهير برشلونة في مباراة أمس السبت، أمام رايو فايكانو ضمن الدوري الإسباني، بسبب تراجع مستوى النجم البرازيلي هذا الموسم.