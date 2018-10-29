لاعب برشلونة السابق: بيرير دمر ريال مدريد ومنتخب إسبانيا

فلورنتينيو بيريز

يرى مارك كروساس المحلل الإسباني واللاعب السابق في فريق شباب برشلونة أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد دمر فريقه ومنتخب إسبانيا.

وسبق لكروساس تمثيل منتخب إسبانيا تحت 21 عاماً، كما لعب بقميص سيلتك، وبات يعمل حالياً محللاً في قناة تلفزيونية مكسيكية.

وكتب كروساس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إذا ذهبت إلى الموت في ملعب كامب ناو عليك تقديم مستوى مثل الذي ظهر في الشوط الثاني.

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"كان برشلونة مرناً على الرغم من غياب (ليونيل) ميسي، قدم (لويس) سواريز و(جوردي) آلبا الكثير، فيما لم يقدم (يولين) لوبيتيغي أي شيء".

وقال كروساس مهاجماً رئيس ريال مدريد: "هل كان بيريز واعياً عندما دمر منتخب إسبانيا وريال مدريد خلال أربعة أشهر؟"

كما تطرق المحلل لمهاجمة لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا الذي استبعد آلبا مؤخراً، حيث قال: "يشارك ناتشو أساسياً مع منتخب إسبانيا، فيما يشاهده جوردي آلبا على التلفاز من منزله، هذا شيء لا يفهمه لوبيتيغي بنفسه".

يذكر أن إعلان ريال مدريد عن التعاقد مع لوبيتيغي قبل انطلاق كأس العالم بأيام مطلع الصيف أغضب الاتحاد الإسباني لكرة القدم مما دفعه إلى إقالة لوبيتيغي من تدريب منتخب إسبانيا، وهو أمر أثر بشكلٍ كبيرٍ على أداء لا روخا في المونديال.