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مارادونا: رونالدو أصبح ساحراً

مارادونا: رونالدو أصبح ساحراً
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نشر 13 اذار/مارس 2019 - 17:23 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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رونالدو يحتفل على طريقة دييغو سيميوني التي أثارت الجدل في مواجهة الذهاب
رونالدو يحتفل على طريقة دييغو سيميوني التي أثارت الجدل في مواجهة الذهاب

أشاد الأسطورة دييغو مارادونا بكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس بعدما قاد فريقه إلى فوزٍ كبيرٍ على أتلتيكو مدريد تأهل إثره إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان يوفي قد فاز بثلاثية نظيفة، سجلها رونالدو، الليلة الماضية في إياب دور الستة عشر، ليعوض إخفاقه في مباراة الذهاب وسقوط البيانكونيري فيها بهدفين نظيفين.

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وقال مارادونا في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "هناك لاعبون لُمسوا بالعصا السحرية، نحن في الأرجنتين فخورون بأن (ليونيل) ميسي أرجنتيني وبأنه لم يلعب مع الإسبان، الآخر (رونالدو) يتمتع بقوة كبيرة وهو ساحر أيضاً، قال أنه سيحرز ثلاثة أهداف وهذا ما قعله".

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