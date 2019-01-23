مارسيلو يقترب من مزاملة رونالدو في يوفنتوس

صورة أرشيفية لمارسيلو ورونالدو

تحدث تقرير صحفي، أمس الثلاثاء، عن الأزمة التي يعاني منها مارسيلو نجم ريال مدريد، وعن إمكانية رحيله الصيف القادم.

وقال موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي، إن الظهير الأيسر قد يحزم حقائبه ويرحل نهاية الموسم الحالي إلى يوفنتوس.

وأضاف الموقع الفرنسي أن الوضع الحالي للدولي البرازيلي يزيد من فرص انتقاله إلى البيانكونيري.

ويعد مارسيلو من الأعمدة الرئيسية للفريق الإسباني، حيث يمتلك موهبة كروية لا تساعده فقط على القيام بالأدوار الدفاعية، بل يقدم يد العون إلى الهجوم.

ويُعاني مارسيلو هذا الموسم من تراجع واضح في المستوى، بسبب زيادة وزنه، وتعرضه كذلك للإصابة، مما أدى إلى جلوسه على دكة البدلاء، وطرح عدة تساؤلات عن مستقبل النجم البرازيلي مع الملكي.

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ولفت الموقع الفرنسي إلى أن مارسيلو لم يكن يفكر من قبل في الرحيل عن ريال مدريد، لكن جلوسه حالياً على مقاعد البدلاء وتعرضه للانتقادات قد يدفعه لتغيير موقفه.

ووفقاً لنفس المصدر، يحاول نجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، إقناع زميله السابق بالانتقال إلى فريق السيدة العجوز، إذ تجمع النجم البرتغالي علاقة صداقة قوية بظهير ريال مدريد.

من جهة أخرى، أوضح المصدر ذاته أنه رغم تجديد يوفنتوس مؤخراً عقد ظهيره أليكس ساندرو، إلا أن النادي الإيطالي لا زال يفكر في مارسيلو، الذي يعتبر من أفضل اللاعبين في العالم في مركزه.