محمد صلاح يغلق حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي

محمد صلاح

فاجأ محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بإغلاق حساباته الرسمية على موقعي فايسبوك وتويتر.



وغرد هداف ليفربول أمس: "قرار 2019... حان وقت التواصل الحقيقي".

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وأثارت التغريدة الجدل وقتها، لكن لم يتوقع أحد إغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة وضعت تساؤلات عديدة حول ما ينوي أن يفعله هداف الدوري الإنجليزي الممتاز.



وينفرد المصري بصدارة ترتيب هدافي البريميير ليغ بعد تسجيل هدفين في مرمى كريستال بالاس خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه 4-3 ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من البطولة.