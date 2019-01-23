برشلونة يواجه إشبيلية في كأس الملك دون ميسي

ليونيل ميسي

غاب النجم ليونيل ميسي عن قائمة برشلونة التي ستواجه إشبيلية في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، فيما شهدت اللائحة الظهور الأول للوافد الجديد كيفين برينس بواتينغ.

ويغيب عثمان ديمبيلي بدوره عن قائمة البارسا بسبب الإصابة التي تعرض لها في مواجهة ليغانيس في الدوري الإسباني، إضافة لزميله سرجيو بوسكيتس.

ويحل برشلونة ضيفاً على إشبيلية مساء الأربعاء في ذهاب ربع نهائي كأس الملك.

وبدا لاعبو الفريق الكتالوني في حالة إرهاق الموسم الماضي، مما تسبب في تعرضهم لهزيمة مذلة بنتيجة 0-3 أمام روما في دوري أبطال أوروبا في أبريل الماضي، وهو ما أدى إلى الخروج من ربع نهائي البطولة.

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وعقب فوز الغريم ريال مدريد بلقب دوري الأبطال الموسم الماضي للمرة الرابعة خلال 5 سنوات، قال كارليس بويول القائد السابق لبرشلونة أن الفريق الكتالوني يجب أن "يعيد النظر" في أولوياته.

ولم يتم ضم ميسي لتشكيلة الفريق خلال الهزيمة أمام ليفانتي 1-2 في ذهاب دور الـ 16، لكنه سجل في الانتصار 3-0 إياباً وحل بديلاً ليساعد برشلونة على الفوز على ليغانيس 3-1 في الدوري الإسباني الأحد المنصرم.

وتم تقديم لاعب الوسط بواتينغ كلاعب جديد في برشلونة، أمس الثلاثاء، لينضم على الفور للتشكيلة التي سافرت إلى الأندلس.