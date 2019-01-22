توتنهام يتعرض لضربة جديدة بابتعاد آلي عن الملاعب حتى مارس

ديلي آلي

تلقى توتنهام هوتسبير ضربة قوية بعدما تأكد غياب نجمه ديلي آلي عن الملاعب حتى مارس القادم.

وغادر لاعب الوسط مواجهة سبيزر التي فاز فيها على فولهام 2-1 ضمن الدوري الإنجليزي الأحد الماضي.

وأكدت الفحوصات التي أجراها آلي معاناته من مشكلة في أوتار الركبة.

وقال موقع توتنهام الرسمي أن الدولي الإنجليزي سيبدأ الرحلة العلاجية والتأهيل بداية من هذا الأسبوع.

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وتمثل الإصابة ضربة جديدة للمدرب ماوريسيو بوتشيتينو، حيث يعاني سبيرز من ابتعاد هدافه هاري كاين الذي سيغيب بدوره عن شهر مارس هو الآخر.

ومن غير المؤكد ما إذا كان المدرب الأرجنتيني سيلجأ لسوق الانتقالات الشتوية الحالية من أجل إيجاد بدائل بعد إصابة إثنين من أهم لاعبي سبيرز، إضافة لغياب المهاجم سون هيونغ مين الذي يشارك مع منتخب بلاده الكوري الجنوبي في بطولة كأس آسيا 2019.

ويخوض توتنهام العديد من المواجهات الهامة خلال الفترة القادمة، علماً بأنه يحتل حالياً المركز الثالث في الدوري المحلي بفارق 9 نقاط عن ليفربول المتصدر.

ويخوض الفريق اللندني مواجهة صعبة أمام نظيره بوروسيا دورتموند ضمن دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا الشهر القادم.