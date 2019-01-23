ريال مدريد يرصد 90 مليون جنيه لضم ديبالا
باولو ديبالا
يسعى فلورينتو بيريز رئيس ريال مدريد لتجديد صفوف الفريق الصيف القادم في ظل النتائج السلبية والأداء السيء لعدد من اللاعبين هذا الموسم.
فقد قالت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية أن النادي الإسباني يستهدف تكوين حقبة غالاكتيكوس جديدة، وأن باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس على رأس الأهداف المطلوبة للموسم القادم.
وأضافت أن ريال يجهز عرضاً بقيمة 90 مليون جنيه استرليني لضم صاحب الـ 25 عاماً، علماً بأن إقناع يوفنتوس بالتخلي عنه لن يكون سهلاً كونه أحد العناصر الرئيسية عند المدرب ماسيميليانو آليغري، إلى جانب أن هنالك أندية أخرى ترغب بضمه وعلى رأسها مانشستر سيتي.
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وتحدث مصدر لصحيفة "ذا سن" البريطانية قائلاً: "يحاول ريال مدريد ضم العديد من النجوم الموسم القادم وديبالا هدف رئيسي لهم، كان هناك اهتمام كبير به خلال السنوات الماضية، لكنه الآن مهتم بالانتقال لريال.
"أراده مانشستر سيتي لفترة طويلة كذلك، وحاول (المدرب بيب) غوارديولا ضمه حين كان في بايرن ميونيخ".
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