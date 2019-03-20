ماركا تستعرض أهداف ريال مدريد في سوق الانتقالات

زين الدين زيدان

بعد الخروج بخفي حنين من جميع المنافسات هذا الموسم، شرعت إدارة ريال مدريد في التحضير للموسم المقبل، بهدف إعادة الفريق إلى طريقه الطبيعية.

ففي ظرف أسبوع واحد "كارثي" مر قطار ريال مدريد بفترة كارثية، بعد إقصائه من كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، وفقدان أمله في التتويج بالدوري بالإٍسباني، الذي لم تعد رغبته فيه تتجاوز احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن خطط مسؤولي النادي الملكي تستهدف عدداً من اللاعبين، الذين سيعززون صفوفه ابتداءً من السوق الصيفي المقبل.

وذكرت أن المدرب الجديد، زين الدين زيدان، وضع تصوره على طاولة إدارة ريال مدريد، حيث يشدد على ضرورة التعاقد مع مدافع، وظهير أيسر، ولاعبين في الوسط، وآخر في الهجوم.

في الدفاع، وضع ريال على قائمة خياراته لاعب أياكس أمستردام، ماتياس دي ليخت، إلى جانب مدافعي إنتر ميلان ونابولي، ميلان شكرينيار وكاليدو كوليبالي.

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مركز الظهير الأيسر قد يعزز الموسم المقبل بماركوس ألونسو، الذي يحمل قميص تشلسي أو لاعب فالنسيا، خوسيه غايا أو لاعب بنفيكا، أليخاندرو غريمالدو.

كما يستهدف مسؤولو ريال التعاقد مع لاعبين في خط الوسط. ولن تتجاوز خيارات المسؤولين الأسماء التالية: لاعب بايرن ميونيخ، ثياغو ألكانتارا - لاعب يوفنتوس، ميراليم بيانيتش - لاعب مانشستر يونايتد بول بوغبا. ونجم تشلسي إيدين هازارد ولاعب بايرن ميونيخ الحالي خاميس رودريغيز قد يكونان أيضا على رادار زيدان.

وفي خط الهجوم، لن يبتعد ريال عن مهاجم توتنهام هاري كاين أو لاعبي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي ونيمار.

وتوقعت الصحيفة الإسبانية أن يصنع مسؤولو الملكي المفاجأة في مركز الهجوم، قائلة "في هذا المركز، تستعد الإدارة لإنفاق الأموال بحرية".