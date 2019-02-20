ماركا: رحيل بايل عن ريال مدريد يقترب أكثر

غاريث بايل

كشفت تقارير في إسبانيا اليوم الأربعاء، أن إدارة ريال مدريد "طفح بها الكيل" من التراجع المستمر لمستوى النجم غاريث بايل وتفكر في بيعه نهاية الموسم الجاري.



وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الدولي الويلزي لم يعد يشارك ضمن التشكيلة الأساسية لريال بشكل متواصل، وأن المستوى الذي ظهر به في المباراة الأخيرة أمام جيرونا يعطي مبرراً لمدربه، سانتياغو سولاري، بالإبقاء عليه على مقاعد البدلاء الذي أصبح حبيساً لها بشكل كبير منذ تعافيه من إصابته الأخيرة.



وأشارت الصحيفة الصادرة من مدريد إلى أن بايل عاد إلى الملاعب بعد تعافيه من الإصابة الأخيرة في 27 يناير الماضي، ولم يشارك منذ ذلك الحين ضمن التشكيلة الأساسية لريال إلا في مباراتين فقط من أصل سبع مباريات.



وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد يدرس منذ وقت طويل التخلص من بايل، لكن هذا الموسم قد يكون حاسماً في هذه القضية، خاصة وأن الجناح الويلزي طالما كان يطالب بأن تتم معاملته من الناحيتين المالية والرياضية كنجم كبير رغم مردوده الضعيف.



ورغم ذلك، لم يتمكن بايل من الحصول على ما كان يتطلع إليه خاصة من الناحية الرياضية، بسبب وجود النجم كريستيانو رونالدو الذي كانت نجوميته تطغى على جميع لاعبي ريال مدريد بما فيهم قائد منتخب ويلز.

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وكاد بايل أن يغادر النادي الملكي بعد نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، إلا أن قرار رونالدو المفاجئ بالرحيل صوب يوفنتوس أرجأ قرار إدارة ريال واللاعب في هذا الصدد.



وعقب رحيل رونالدو حصل بايل على دعم كبير من قبل إدارة النادي الملكي، وسنحت له فرصة قيادة ريال مدريد منفرداً بعد تخلصه من الظل الثقيل للنجم البرتغالي.



وذكرت ماركا أن جولين لوبيتيغي وسانتياغو سولاري اللذين تعاقبا على القيادة الفنية لريال مدريد خلال الفترة الأخيرة، وتحديداً منذ الصيف الماضي، قدما كل الدعم لبايل ودافعا عنه في كل لقاء مع وسائل الإعلام، لكن الويلزي لم يحسن استغلال الفرصة بشكل جيد ولم يقدم ما هو منتظر منه، كما فعل زميله كريم بنزيمة الذي حصد إرث النجومية الذي خلفه رونالدو وراءه عقب رحيله عن ريال مدريد.