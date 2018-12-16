ماركا: نافاس لا يفكر بترك ريال مدريد في يناير

كايلور نافاس

أكدت تقارير إعلامية إسبانية أن الحارس كايلور نافاس سيبقى في صفوف ريال مدريد حتى نهاية الموسم الحالي على الأقل، وأنه لا يعتزم الرحيل في يناير المقبل.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية الرياضية أمس أن الدولي الكوستاريكي لا يتعجل اتخاذ قرار حيال مستقبله، رغم احتفاله بعيد ميلاده الثاني والثلاثين.

ويغيب نافاس عن صفوف الملكي منذ تولي سانتياغو سولاري تدريب الفريق، مما يجعله في حالة مزاجية سيئة، خاصة أنه لا يشارك في أي مباريات بغض النظر عن مستوياتها.

رغم ذلك، يعتزم الحارس البقاء في صفوف بطل أوروبا حتى صيف 2019، حيث سيتخذ القرار المناسب نهاية الموسم الحالي.

وأكدت الصحيفة أن نافاس لن يرحل في فترة الانتقالات الشتوية لعدة أسباب، إذ أنه ينتظر مولوداً بداية فبراير المقبل، مما يدفعه إلى التمهل في اتخاذ قراره بشأن الرحيل عن مدريد التي يقيم فيها رفقة أسرته منذ 2014.

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كما يرغب نافاس في مواصلة حياته في مدريد بعد الاعتزال، مما يعني أن الرحيل عن صفوف ريال ليس ضمن حساباته في الوقت الحالي.

ومن بين الأسباب أيضاً التي تعيق رحيل الكوستاريكي أنه لا يجد أمامه عرضاً من أحد الأندية الكبيرة على المستويين الرياضي والمالي، حيث تملك جميع الفرق الكبيرة حارساً أساسياً متميزاً يشارك بانتظام.

كما أنه من الصعب على الأندية الأوروبية الكبيرة، أن تتحمل الراتب السنوي الذي يتقاضاه نافاس، والذي يبلغ 5 ملايين يورو سنوياً.

إضافة لانه يرغب ريال في التفريط بنافاس خلال فترة الانتقالات الشتوية، رغم جلوسه على مقاعد البدلاء حالياً، حسبما أشارت الصحيفة.

وحتى نهاية الموسم الحالي، ستظل مشاركات نافاس قاصرة على بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويبدو مستبعداً أن يشارك الحارس الكوستاريكي في بداية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.