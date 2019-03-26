ماركا: هازارد في وضعية مثالية للانضمام إلى ريال مدريد

إيدين هازارد

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن النجم إيدين هازارد يبدو في وضعية مثالية للانضمام إلى ريال مدريد.

وقالت الجريدة أن الدولي البلجيكي يستعد من أجل الانتقال إلى صفوف النادي الملكي في سوق الانتقالات الصيفية.

وحول ذلك، قالت ماركا: "مع كل يوم يمر يرتبط اسم جديد بالانتقال إلى ريال مدريد، إلا أن هناك اسماً واحداً لم يتغير وهو إيدين هازارد الذي لا يزال أفضل لاعب يمكن ان ينضم إلى فريق زين الدين زيدان الموسم المقبل.

"دائماً ما كانت هذه الخطوة على الورق لفترة طويلة والآن لن تكون مفاجأة في حين غادر لندن متوجهاً إلى العاصمة الإسبانية هذا الصيف".

بريكسيت يهدد مكانة الدوري الإنجليزي

راشفورد ينضم إلى قائمة المطلوبين في برشلونة

يوفنتوس يصدر بياناً حول إصابة رونالدو

روماريو يحسم أمر المقارنة بين ميسي ورونالدو

مانشستر يونايتد يزاحم بايرن ويوفنتوس على توقيع فاران

وأضافت الصحيفة: "يحاول تشيلسي حالياً إقناعه بتمديد عقده الذي ينتهي عام 2020 ، ومع العقوبة الصادرة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على النادي، ستبذل الإدارة قصارى جهدها للاحتفاظ باللاعب، ومع ذلك، يبدو أن وقت البلجيكي قد انتهى في الدوري الإنجليزي".

وليست هذه المحاولة هي الأولى لريال مدريد من أجل ضم هازارد، حيث حدث ذلك عام 2012 حين كان النجم البلجيكي في ليل، وبتوصية أيضاً من زيدان.

ولم يحدث الانتقال إلى ريال مدريد عام 2012 عندما قرر البلجيكي التوجه إلى إنجلترا رغم اهتمام زيدان به، والآن في سن الـ 28 أصبح هازارد في مرحلة النضج الكامل ومستعد لأكبر مرحلة في كرة القدم.

يذكر أن هازارد واصل مغازلته لريال مدريد في الفترة الأخيرة، وذلك تحديداً منذ عودة زيدان إلى الفريق الملكي كمدرب مرة أخرى.