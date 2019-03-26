يوفنتوس يصدر بياناً حول إصابة رونالدو

إصابة رونالدو تثير قلق جماهير يوفنتوس

أصدر يوفنتوس بياناً رسمياً حول إصابة نجمه كريستيانو رونالدو، ومدة غيابه عن المباريات.

وانضم الدولي البرتغالي لضحايا فترة التوقف الدولي، بعد تعرضه للإصابة في مباراة بلاده وصربيا ضمن تصفيات يورو 2020.

وجاء بيان يوفي على الشكل التالي: "بعد خروجه من مواجهة صربيا بعد 30 دقيقة فقط، تم إجراء بعض الفحوصات على رونالدو، وأكد الفريق الطبي أن اللاعب يعاني من إصابة طفيفة في فخذه الأيمن.

"ستتم مراقبة حالته خلال الأيام القليلة القادمة لتحديد موعد عودته للملاعب مرة أخرى".

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ووفقاً لتقارير صحفية، يتواصل فريق يوفنتوس الطبي مع نظيره البرتغالي في لشبونة بشكل مستمر لمتابعة الحالة.

وقرر مهاجم يوفي البقاء في بلاده لحين إتمام بعض الفحوصات، على أن يعود لتورينو غداً الأربعاء.

ومن المقرر أن يجري رونالدو المزيد من الفحوصات في إيطاليا، وسط توقعات تؤكد غيابه عن مباراة إيمبولي القادمة في الدوري الإيطالي.

وأمل يوفنتوس في أن يتعافى رونالدو قبل لقاء ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أياكس أمستردام في العاشر من الشهر القادم.